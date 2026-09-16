Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε νωρίς το πρωί σήμερα ο Πέτρος Φιλιππίδης, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αναίρεση της καταδίκης του για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η μία υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2010 και η δεύτερη περιστατικό του 2014.

Ο ηθοποιός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, ενώ παρούσα ήταν και η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του.

Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο συνδέεται με την εξέταση του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί, με την υπεράσπισή του να επιδιώκει την ακύρωση της καταδικαστικής κρίσης.