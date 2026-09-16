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Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού

Intime
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Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε νωρίς το πρωί σήμερα ο Πέτρος Φιλιππίδης, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αναίρεση της καταδίκης του για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η μία υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2010 και η δεύτερη περιστατικό του 2014.

Ο ηθοποιός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, ενώ παρούσα ήταν και η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του.

Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο συνδέεται με την εξέταση του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί, με την υπεράσπισή του να επιδιώκει την ακύρωση της καταδικαστικής κρίσης.

Πέτρος Φιλιππίδης

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