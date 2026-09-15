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Ο Δ. Πέλλας δίνει στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κρύα Βρύση το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου που σκοτώθηκε στα Τέμπη

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Με μια συμβολική κίνηση που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Κέλλυς Πορφυρίδου, ο Δήμος Πέλλας τιμά τη μνήμη της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης θα φέρει πλέον το όνομά της, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εκδήλωση Ονοματοδοσίας θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 18.30, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης στο ισόγειο, στην οδό Βενιζέλου 72.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας

Τιμώντας ως χρέος μας την συλλογική μνήμη, ο Δήμος Πέλλας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει μια λιτή τελετή για την ονοματοδοσία της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης, στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Κρύας Βρύσης, σε Αίθουσα «Κέλλυ Πορφυρίδου» προς τιμήν της 23χρονης που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φεβρουάριο του 2023.

Η εκδήλωση Ονοματοδοσίας θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 18.30μ.μ., στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης στο ισόγειο, στην οδό Βενιζέλου 72.

Η Κέλλυ, ένα νέο κορίτσι 23 ετών με καταγωγή από την Κρύα Βρύση από πλευρά της μητέρας της Άννα Καζαντζόγλου, ήταν φοιτήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Μια χαμογελαστή κοπέλα γεμάτη όνειρα και ζωή, αποτέλεσε δυστυχώς κι αυτή ένα από τα θύματα μιας εθνικής τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο και πλήγωσε ανεπανόρθωτα την τοπική μας κοινωνία μαζί με την απώλεια στο ίδιο δυστύχημα της Ιφιγένειας Μήτσκα.

Η ονοματοδοσία της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενός χώρου γνώσης και μόρφωσης που προάγει τον πολιτισμό, στο όνομά της, αποτελεί τον πλέον συμβολικό φόρο τιμής σε μια νέα κοπέλα που ήθελε να μάθει, να γνωρίσει, να μεγαλώσει. Για τον Δήμο Πέλλας είναι μια απόφαση συλλογική μνήμης που μετατρέπει έναν χώρο πολιτισμού και διαλόγου σε σημείο αναφοράς για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

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