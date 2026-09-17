Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον βυθό της Ιεράπετρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης μεγάλη επιχείρηση στον όρμο της Ιεράπετρας για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στον βυθό της περιοχής τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το σημείο επιχειρεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, με δύτες να πραγματοποιούν από τις πρωινές ώρες υποβρύχιες έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή ανάσυρση των πυρομαχικών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το υλικό ανασύρεται σταδιακά από τον βυθό και συγκεντρώνεται προκειμένου να ακολουθήσει η ασφαλής μεταφορά του.

Στην περιοχή βρίσκεται προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, λόγω της φύσης και της επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση της περισυλλογής, τα πυρομαχικά πρόκειται να μεταφερθούν σε απομακρυσμένο και ασφαλές σημείο, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εξουδετέρωσή τους.

Η επιχείρηση συνεχίζεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επί τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του πολεμικού υλικού.