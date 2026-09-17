Θεσσαλονίκη- Άγρια επίθεση σκύλων σε 12χρονη στο Δρυμό – “Έχει βαθιά τραύματα στα άκρα – Είναι σε σοκ” – Δείτε εικόνες

Επίθεση από 4-5 σκυλιά δέχτηκε μια 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα άκρα της.

Όπως περιέγραψε στο thestival.gr ο πατέρας της 12χρονης «η επίθεση της αγέλης στο παιδί μου έγινε την Τετάρτη κατά τις 8 το βράδυ την ώρα που το παιδί επέστρεφε στο σπίτι μας από ένα φιλικό σπίτι όπου είχε πάει».

Σε ένα σημείο της διαδρομής ένα από τα σκυλιά γάβγισε στη 12χρονη η οποία όπως περιέγραψε ο πατέρας της «φοβήθηκε και τσίριζε» ενώ αμέσως μετά «της όρμησαν τα σκυλιά». Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί, οι γονείς του οποίου αμέσως το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λαγκάδα όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετώπισαν τα τραύματα της μικρής ενώ της χορήγησαν και αντιλυσσικό ορό. «Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά» είπε ο πατέρας της 12χρονης.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το thestival.gr αποτυπώνουν τα τραύματα στα πόδια και το αριστερό χέρι της 12χρονης η οποία όπως ανέφερε ο πατέρας της είναι σε κατάσταση σοκ. «Είναι σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε από την αγέλη» τόνισε προσθέτοντας «το ίδιο βράδυ εμείς κάναμε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου» ενώ σήμερα το πρωί «το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή».

«Υπήρξε και επικοινωνία με το Δήμο, μου τηλεφώνησαν καθώς τους κοινοποιήθηκε η καταγγελία και η μήνυση» κατέληξε ο πατέρας της 12χρονης.