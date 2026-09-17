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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

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Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Θεσσαλονίκη

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