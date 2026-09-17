Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.