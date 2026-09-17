Εκτός εκπομπής ο Κρατερός Κατσούλης – Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη
THESTIVAL TEAM
Εκτός εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» βρέθηκε σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης, με τη Μαρία Ηλιάκη να εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τον συμπαρουσιαστή της.
Όπως ενημέρωσε η παρουσιάστρια τους τηλεθεατές, ο Κρατερός Κατσούλης έπρεπε να απουσιάσει, λόγω κάποιων εκκρεμοτήτων με τη θεατρική του περιοδεία.
«Είμαι μόνη μου σήμερα! Ο Κρατερός μας λείπει, έχει εκκρεμότητες με την περιοδεία του, οπότε μόλις ολοκληρωθούν, θα επιστρέψει», είπε η Μαρία Ηλιάκη.
Δείτε όσα είπε η Μαρία Ηλιάκη στην έναρξη: