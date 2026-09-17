Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές, απάτες και φθορές σε σχολεία

Κλοπές, απάτες και φθορές σε σχολεία που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τους τελευταίους 15 μήνες κατάφερε να εξιχνιάσει η Ελληνική Αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες συνολικά 21 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, Λευκού Πύργου και Ωραιοκάστρου, εξιχνίασαν συνολικά:

• (10) περιπτώσεις κλοπής,

• (3) υποθέσεις απάτης με υπολογιστή,

• (6) περιπτώσεις παράνομης απόκτησης άυλων μέσων πληρωμής,

• (1) περίπτωση αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και

• (3) περιστατικά φθοράς σε σχολικά συγκροτήματα, στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου,

Οι παραπάνω πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2025 – Αυγούστου 2026, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 21 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ περίπου, κοσμήματα-χρυσαφικά αξίας μεγαλύτερης των 70.000 ευρώ, διάφορα προϊόντα εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 625 ευρώ, 10 τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.