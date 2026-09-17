Δημήτρης Κούβελας: Δίνουμε λύση στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας – Συνεχίζω να διεκδικώ για τη Θεσσαλονίκη

Τη λύση που δίνει για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέδειξε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας.

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την παράταση των αποσπάσεων των υπαλλήλων στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί άμεση ικανοποίηση του αιτήματος που ο ίδιος είχε θέσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με σχετική επίκαιρη ερώτησή του τον περασμένο Μάιο. «Το Υπουργείο δίνει τη λύση που ζητήσαμε. Αποτρέπεται ο ορατός κίνδυνος de facto αναστολής λειτουργίας του φορέα, διασφαλίζεται η εργασιακή συνέχεια και διατηρείται η εταιρική μνήμη και η τεχνογνωσία της ΑΖΚ», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκπέμπει σήματα υποστελέχωσης στη «βιτρίνα» της καινοτομίας της».

Παράλληλα, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης διαμήνυσε ότι η διασφάλιση του προσωπικού είναι μόνο το πρώτο βήμα, επισημαίνοντας ότι «η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία στη Θεσσαλονίκη χρειάζονται διαρκείς, γενναίες τονωτικές ενέσεις σε πόρους, υποδομές και χρηματοδοτικά εργαλεία». Ο κ. Κούβελας δεσμεύτηκε ανοιχτά, απευθυνόμενος στον Υπουργό και λέγοντας ότι: «Δεν πρόκειται να σταματήσω ούτε στιγμή να διεκδικώ για τη Θεσσαλονίκη μας, για τους φορείς της, για τους νέους επιστήμονές μας και για τη θέση που δικαιωματικά αξίζει στην πόλη μας ως διεθνές hub καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής».

Ο Δημήτρης Κούβελας αναφέρθηκε στην ανάγκη μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης σε ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο επεσήμανε ότι πρόκειται για «μια ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας που μεταβαίνει από την ακαμψία της επετηρίδας στην αναγνώριση της γνώσης, της προσπάθειας και της πραγματικής διοικητικής επάρκειας». Όπως υπογράμμισε, με τις νέες ρυθμίσεις, τον Ψηφιακό Φάκελο Υπαλλήλου, τις γραπτές ηλεκτρονικές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και το νέο βαθμολόγιο, «περιορίζουμε ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία και την ομηρία των δημόσιων λειτουργών που επιθυμούν να εξελιχθούν σε θέσεις ευθύνης».

Αναφερόμενος στις λοιπές διατάξεις, στάθηκε στην αναβάθμιση του ΕΚΔΔΑ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με την ίδρυση Ακαδημίας Ηγεσίας, στην καθιέρωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο για διαφάνεια, αλλά και στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη θέσπιση αφορολόγητων εξόδων παράστασης στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κούβελας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φοβάται τις τομές, στοχεύοντας σε ένα Δημόσιο που δεν ταλαιπωρεί, αλλά υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη. «Κάνουμε πράξη», όπως χαρακτηριστικά είπε, «την προτροπή του Πλάτωνα, ότι η αληθινή διοίκηση δεν σκοπεύει στο δικό της όφελος, αλλά στο συμφέρον του πολίτη».