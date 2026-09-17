Αθήνα: Νεκροί οι 3 επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που ανετράπη στη Λ. Ποσειδώνος – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 2 τραυματίες
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος καθώς κατέληξαν τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Παράλληλα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τρεις από πέντε επιβαίνοντες, ενώ οι άλλοι δύο απεγκλωβίστηκαν από το όχημα έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα.
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