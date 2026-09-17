Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί

Σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.