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Θάνατος Μαζωνάκη: Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί

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Σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Γιώργος Μαζωνάκης

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