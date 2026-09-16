Αιχμές Ράνιας Τζίμα για ΙΣΑ: “Επιμέναμε για ελέγχους – Τα έχουν ακούσει οι μισοί δημοσιογράφοι”

Αιχμές κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών άφησε η Ράνια Τζίμα, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Τετάρτης (16/9).

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στους ελέγχους για τη λειτουργία του ιατρείου, επισημαίνοντας την ανάγκη να διερευνηθεί η υπόθεση από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είχαν ζητήσει και οι δημοσιογράφοι.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στα ιατρεία της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, η Ράνια Τζίμα έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

«Μα συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς, αρκεί απλώς να γνωστοποιήσεις την ύπαρξη ή την κτήση, τέλος πάντων, ενός τέτοιου μηχανήματος όταν πρόκειται για ένα απλό παθολογικό ιατρείο; Όταν σύμπασα η ιατρική κοινότητα της χώρας έχει εξηγήσει ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία και αυτά τα μηχανήματα πρέπει να λειτουργούν με ομάδα γιατρών από πάνω, εις εξ αυτών εντατικολόγος, άλλος πιθανώς αναισθησιολόγος, ομάδα γιατρών. Άρα, μήπως, θέλω να πω, υπάρχει και κενό νομικό; Γιατί δεν είναι λογικό αυτό που συζητάμε τώρα», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, η Ράνια Τζίμα στάθηκε στην κατεπείγουσα έρευνα που διατάχθηκε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ζήτημα των ελέγχων.

«Τα έχουν ακούσει οι μισοί δημοσιογράφοι της χώρας από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Γιατί; Γιατί επιμέναμε οι δημοσιογράφοι ότι και εκείνοι που έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τα ιατρεία πρέπει οι ίδιοι να ελεγχθούν. Θα γίνει. Η Δικαιοσύνη κινήθηκε και διέταξε, λοιπόν, κατεπείγουσα έρευνα για το γεγονός ότι οι γιατροί διαφήμιζαν τις θεραπείες τους σε συνέδρια, στο διαδίκτυο, από το 2023», είπε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα.