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ΕΟ ΚΚΕ για Μ. Ανατολή: Γκρεμίζονται προσχήματα, διαψεύδονται “ανίκητοι στρατοί” – Καμία εμπλοκή, καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους

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THESTIVAL TEAM

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Παρέμβαση στην συζήτηση με την αντιπρόεδρο της Ευρ. Επιτροπής Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, σημείωσε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στην ομιλία του:

«Μέση Ανατολή, Ουκρανία: μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου που κλιμακώνονται και τείνουν να συνενωθούν δημιουργώντας μία νέα εκρηκτική κατάσταση.

Γκρεμίζονται τα προσχήματά σας. Οι πόλεμοι διεξάγονται για τον έλεγχο κρίσιμων δρόμων, εδαφών και αγορών, έχοντας υπόβαθρο τη σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα.

Διαψεύδονται τα περί “έξυπνων και μικρής διάρκειας πόλεμων” από… “ανίκητους στρατούς”. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι ΗΠΑ κι οι σύμμαχοί τους, όπως και το κράτος – δολοφόνος του Ισραήλ. Μεγάλα θύματα οι λαοί, όπως ο παλαιστινιακός, αντιμέτωπος με τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, αλλά και άλλοι λαοί της περιοχής».

«Εξαιτίας της πολύμορφης εμπλοκής της ελληνικής αστικής τάξης στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντά της, ο λαός γίνεται στόχος αντιποίνων, πληρώνει την πολεμική ακρίβεια. Η ΕΕ, η ελληνική κυβέρνηση κι όλα τα αστικά κόμματα πριμοδοτούν κέρδη ενεργειακών ομίλων και πανάκριβους εξοπλισμούς με “ρήτρες διαφυγής”, ενώ για τις λαϊκές ανάγκες επιβάλλονται διαρκώς νέοι “κόφτες”» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Απαντάμε: Καμία εμπλοκή, καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους, με τους λαούς και την αυτοτελή πάλη για τα δικά τους συμφέροντα».

ΚΚΕ

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