Άρης – Μαρκό 1-0: “Ίδρωσε” αλλά πήρε την πρώτη νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, ο Άρης δεν ενθουσίασε με την απόδοσή του και δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Μαρκό, αλλά έφθασε στη νίκη με 1-0 και έκανε… σεφτέ στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης πήρε εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 από τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και έφθασε πλέον τους 4 βαθμούς, μετά την επικράτησή του επί του Μαρκό στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Οι “κίτρινοι” είχαν τη συντριπτική κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο ξεκίνημα, με ένα σουτ του Γιόχανσον που τράνταξε το δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το ματς ήταν πιο “ανοιχτό” με το Μαρκό να φτιάχνει τις δικές του ευκαιρίες για γκολ, αλλά ο Άρης ήταν αυτός που βρήκε το δρόμο προς την εστία, με τη βοήθεια και της τύχης.

Στο 62ο λεπτό και μετά από σέντρα από αριστερά, ο Σούταλο πήρε την κεφαλιά και ο Κουάμε σούταρε από πλεονεκτική θέση, για να κοντράρει η μπάλα στον Σμαλή και να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με τον Άρη να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και το Μαρκό να μένει στον ένα βαθμό της πρεμιέρας.