ΙΣΑ: Ψευδείς οι αναφορές των δύο γιατρών ότι διέθεταν νόμιμα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι διέθεταν νόμιμα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου την περασμένη Τετάρτη (9/9) άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στις 17 Ιανουαρίου 2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε αυτοψία στο ιατρείο των γιατρών στην Καρνεάδου και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων. Στις 25 Ιουλίου 2025 πραγματοποίησε νέο έλεγχο στα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον κατηγορούμενο γιατρό, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας. Παράλληλα, στον έλεγχο παρατηρήθηκε η τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τ.μ. περίπου) και ζήτησε από τον ιατρό να καταθέσει άμεσα τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, η γιατρός υπέβαλε στον ΙΣΑ υπόμνημα για τη συμμόρφωσή της με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, κατέθεσε δικαιολογητικά, που κατά τη ψευδή δήλωσή της αφορούσαν «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας, και τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

Μερικές ημέρες αργότερα στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε και πάλι έλεγχος στο ιατρείο από την Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ. Ωστόσο, ο χώρος των ιατρείων ήταν κλειστός

Στις 5 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νέα αυτοψία, στην οποία δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχάνηματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διαδικασία τηε πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες.

Στις 23 Ιουλίου 2026 η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε επιστολή στον ΙΣΑ με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης. Στη συγκεκριμένη επιστολή ήταν συνημμένο ένα τιμολόγιο περίπου 30.000 € (συνολικού ποσού 29.509,98€) στα αγγλικά και με ημερομηνία έκδοσης, 5 Ιουνίου 2026, από το οποίο προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device». Γι’ αυτό το λόγο προγραμματίστηκε νέος έλεγχος της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ στο ιατρείο για τον Σεπτέμβριο του 2026 προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, και ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, πρώην ΣΔΟΕ και ήδη ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην εισαγγελική έρευνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο ΙΣΑ θα συνδράμει τις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

«Απόλυτα αναληθείς, οι φερόμενες αναφορές των -και προσωρινά κρατουμένων-, 2 ιατρών, ότι, δήθεν «τα 2 κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, κατείχαν νόμιμα στο χώρο των συστεγαζόμενων ιατρείων τους (οδός Καρνεάδου 11-Αθήνα) επειδή είχαν δηλώσει τη κατοχή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τα έτη 2025 κ΄2026».

Το απόλυτα αληθές, είναι ότι:

α) Την 17.1.2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε επανέλεγχο -επιτόπια αυτοψία- στα ανωτέρω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

β) Την 25.7.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε νέο και αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, στα ίδια ανωτέρω συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον ιατρό-παθολόγο, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας. Επίσης, η άνω Επιτροπή διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τ.μ. περίπου) και εζήτησε, απ΄τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

Την 9.9.2025, η ιατρός-άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου. Μάλιστα, προσκόμισε και δικαιολογητικά, που κατά ψευδέστατη δήλωσή της αφορούσαν «επικουρικά προσαρτήματα» σε συσκευή οζονοθεραπείας. Επίσης, προσεκόμισε στον ΙΣΑ τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

γ) Την 17.9.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, μετέβη, για νέο αφνίδιο έλεγχο-αυτοψία στα άνω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία.

Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, ήταν κλειστός. Καθίσταται φανερό ότι, οι ισχυρισμοί κάποιων, στα ΜΜΕ, ότι, δήθεν, οι έλεγχοι των Επιτροπών Ελέγχου του ΙΣΑ διενεργούνται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τα προς έλεγχο ιατρεία ή πολυιατρεία, είναι αναληθέστατοι.

δ) Την 5.11.2025 η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νεό αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχάνηματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες και

ε) Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης. Επειδή στο συνημμένο, στην άνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026, προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device» προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα ελάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026 προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος.

Προστίθεται, ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ και εκ του νόμου, δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, και ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, πρώην ΣΔΟΕ και ήδη ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο Ι.Σ.Α. θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».