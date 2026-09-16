Διακοπή νερού αύριο για 3 ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό θα μείνουν για λίγες ώρες οι κάτοικοι σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού (Φ110) με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Γενναδίου Καραβαγγέλη και Γεωργίου Παπαδοπούλου.

Πού θα διακοπεί η υδροδότηση

Λόγω των εργασιών, προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λασκαράτου

Μητρ. Γ. Καραβαγγέλη

Ίωνος Δραγούμη

Γ. Παπαδοπούλου καθώς και σε όλες τις παρακείμενες οδούς.

Όπως επισημαίνει η ΕΥΑΘ, οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.