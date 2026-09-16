Συνάντηση Νέστορα με τον Αγγελούδη στο δημαρχείο – Τι συζήτησαν

Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη επισκέφθηκε, στο γραφείο του στο δημαρχείο, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω Αφροδίτη Νέστορα.

Στη συνάντηση η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη συμπαράστασή του μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της και τον κάλεσε να συστρατευτεί στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και της βίας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε, επίσης, η πορεία των μεγάλων εμβληματικών έργων που είτε υλοποιούνται είτε έχουν δρομολογηθεί από τη δημοτική αρχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμ. καθώς στα νέα αιτήματα για έργα που κατέθεσε, εντός του καλοκαιριού, ο κ. Αγγελούδης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα οποία, όπως ήδη ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, πρόκειται να δρομολογηθούν.

«Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε τροχιά αλλαγών με έργα και παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή εξάλλου ήταν και είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και της δημοτικής αρχής. Στόχος πλέον να συνεχιστεί αυτή η πορεία και η πόλη να έχει τη θέση που της αξίζει», δήλωσε η κ. Νέστορα.