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Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Ο “Μάρκος” από το “Ευτυχισμένοι Μαζί” αποκάλυψε πόσα λεφτά έπαιρνε ανά επεισόδιο

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ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος μίλησε ανοιχτά για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά “Ευτυχισμένοι μαζί”, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για την αμοιβή του, αλλά και το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία του για την πρώτη σεζόν. Μιλώντας στην εκπομπή «Τσάι με Λεμον1» του xristt, ο ηθοποιός περιέγραψε το σκληρό παζάρι που χρειάστηκε να κάνει, προκειμένου να αυξήσει την αμοιβή του ανά επεισόδιο.

«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500€ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1000€. Αφού τα διπλασίασαν τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250€ και το πήγα 500€. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος.

Πέτρος Μπουσουλόπουλος

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