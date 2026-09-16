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ΕΕ: Νέους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα προανήγγειλε η Φον ντερ Λάιεν

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα πρόκειται να προτείνει αύριο, Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παρουσίαση του «EU KIDS ACT», όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η Φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι η πρόταση της Επιτροπής θα έχει μια σταδιακή και διαφοροποιημένη προσέγγιση, με βάση την κάθε ηλικία. «Όχι κοινωνικά δίκτυα κάτω από την ηλικία των 13 ετών. Όχι προσωπικός λογαριασμός κάτω από την ηλικία των 15 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι, από τα 13 έως ότου ένα παιδί συμπληρώσει τα 15, θα επιτρέπονται μόνο λογαριασμοί «mini», οι οποίοι θα δημιουργούνται και θα επιβλέπονται από τους γονείς, με περιορισμένες λειτουργίες και περιορισμό του χρόνου χρήσης. Και μεταξύ 15 και 18 ετών, ο ασφαλής σχεδιασμός θα είναι υποχρεωτικός για τις πλατφόρμες.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλείς. Γιατί το ζήτημα δεν είναι πότε οι ανήλικοι αποκτούν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Το ζήτημα είναι πότε και με ποιον τρόπο επιτρέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα να αποκτούν πρόσβαση στους ανηλίκους», είπε η Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει» και ότι «εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες μας, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».

Παράλληλα, προανήγγειλε για το φθινόπωρο τον «Digital Fairness Act», ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση πρακτικών όπως ο εθιστικός σχεδιασμός των ψηφιακών υπηρεσιών.

ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

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