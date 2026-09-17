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Θανάτωσαν με φόλες 11 σκυλιά στο Ζάρκο Τρικάλων

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά 11 σκυλιά έπεσαν θύματα ασυνείδητων στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων από φόλες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σκυλιά που τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των ποιμνιοστασίων τους, εντοπίστηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο.

Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε προχθές και αφορούσε συνολικά 8 σκυλιά που εντοπίστηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους. Την επόμενη ημέρα, οι ασυνείδητοι συνέχισαν απτόητοι το έργο τους θανατώνοντας άλλα τρία σκυλιά. Η δράση τους έχει κινητοποιήσει και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία ζητούν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της αποτρόπαιας πράξης και να τιμωρηθο9ύν παραδειγματικά.

Σκυλιά Τρίκαλα

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