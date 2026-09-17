Έλλειψη Β12 και φυλλικού οξέος: Συμπτώματα και τι πρέπει να κάνετε

Η βιταμίνη Β12 και το φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, που παίζουν κρίσιμους ρόλους στην λειτουργία των κυττάρων, στη σύνθεση DNA και στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Μια ανεπάρκεια σε ένα από τα δύο μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τύπων αναιμίας.

Η κατανόηση των αιτιών, των συμπτωμάτων και των θεραπειών της έλλειψης βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος μπορεί να σας βοηθήσει αναγνωρίσετε τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την υγεία σας.

Τι προκαλεί ανεπάρκεια Β12 και φυλλικού οξέος

Οι ανεπάρκειες βιταμίνης Β12 και φολικού οφείλονται κατά κανόνα σε ανεπαρκή πρόσληψη μέσω διατροφής, προβλήματα απορρόφησης ή υποκείμενες παθήσεις υγείας:

Διατροφική πρόσληψη : Η Β12 βρίσκεται κυρίως σε ζωικά προϊόντα, επομένως όσοι ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή μπορεί να μην ανεπαρκή πρόσληψη Β12. Το φυλλικό οξύ, ωστόσο, είναι ευρέως διαθέσιμο σε φυλλώδη χόρτα, όσπρια και εμπλουτισμένα τρόφιμα, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την λήψη του από φυτικές πηγές.

: Η Β12 βρίσκεται κυρίως σε ζωικά προϊόντα, επομένως όσοι ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή μπορεί να μην ανεπαρκή πρόσληψη Β12. Το φυλλικό οξύ, ωστόσο, είναι ευρέως διαθέσιμο σε φυλλώδη χόρτα, όσπρια και εμπλουτισμένα τρόφιμα, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την λήψη του από φυτικές πηγές. Ζητήματα απορρόφησης : Η δυσαπορρόφηση μπορεί να συμβεί λόγω πεπτικών διαταραχών όπως η νόσος του Crohn, η κοιλιοκάκη ή χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το στομάχι ή τα έντερα. Συγκεκριμένα, η απορρόφηση της Β12 απαιτεί μια πρωτεΐνη (ενδογενής παράγοντας), την οποία ορισμένοι δεν μπορούν να παράγουν επαρκώς.

: Η δυσαπορρόφηση μπορεί να συμβεί λόγω πεπτικών διαταραχών όπως η νόσος του Crohn, η κοιλιοκάκη ή χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το στομάχι ή τα έντερα. Συγκεκριμένα, η απορρόφηση της Β12 απαιτεί μια πρωτεΐνη (ενδογενής παράγοντας), την οποία ορισμένοι δεν μπορούν να παράγουν επαρκώς. Φάρμακα: Ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιόξινων, των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων και της μετφορμίνης, μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της Β12 και του φυλλικού οξέος, συμβάλλοντας σε ανεπάρκεια με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιόξινων, των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων και της μετφορμίνης, μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της Β12 και του φυλλικού οξέος, συμβάλλοντας σε ανεπάρκεια με την πάροδο του χρόνου. Εγκυμοσύνη και ανάπτυξη : Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης (εφηβεία), η ανάγκη του σώματος για φυλλικό οξύ αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια εάν η πρόσληψη δεν ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση.

: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε περιόδους ταχείας ανάπτυξης (εφηβεία), η ανάγκη του σώματος για φυλλικό οξύ αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια εάν η πρόσληψη δεν ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση. Χρόνιος αλκοολισμός: Το αλκοόλ μπορεί να μειώσει την απορρόφηση του φυλλικού οξέος και να επιταχύνει την απέκκρισή του από το σώμα, οδηγώντας σε υψηλότερο κίνδυνο ανεπάρκειας φυλλικού οξέος.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ανεπάρκειας Β12 και φυλλικού οξέος

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας Β12 και φυλλικού οξέος είναι συχνά παρόμοια, καθώς και τα δύο είναι ζωτικής σημασίας για τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη, λειτουργία των νεύρων. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε:

Συμπτώματα που σχετίζονται με την αναιμία : Και οι δύο ανεπάρκειες οδηγούν σε αναιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, χλωμό δέρμα, δύσπνοια και ζάλη λόγω της μειωμένης παροχής οξυγόνου σε όλο το σώμα.

: Και οι δύο ανεπάρκειες οδηγούν σε αναιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, χλωμό δέρμα, δύσπνοια και ζάλη λόγω της μειωμένης παροχής οξυγόνου σε όλο το σώμα. Νευρολογικά συμπτώματα : Η ανεπάρκεια Β12, ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσει σε νευρική βλάβη. Τα πρώιμα σημάδια περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα σε χέρια και πόδια, προβλήματα μνήμης και δυσκολία διατήρησης της ισορροπίας.

: Η ανεπάρκεια Β12, ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσει σε νευρική βλάβη. Τα πρώιμα σημάδια περιλαμβάνουν μούδιασμα, μυρμήγκιασμα σε χέρια και πόδια, προβλήματα μνήμης και δυσκολία διατήρησης της ισορροπίας. Πεπτικά προβλήματα : Γλωσσίτιδα (πρησμένη, κόκκινη γλώσσα), πληγές στο στόμα και απώλεια όρεξης μπορεί να υποδηλώνουν ανεπάρκεια Β12 ή φυλλικού οξέος.

: Γλωσσίτιδα (πρησμένη, κόκκινη γλώσσα), πληγές στο στόμα και απώλεια όρεξης μπορεί να υποδηλώνουν ανεπάρκεια Β12 ή φυλλικού οξέος. Συμπτώματα ψυχικής υγείας: Οι εναλλαγές της διάθεσης, η ευερεθιστότητα, η κατάθλιψη και οι δυσκολίες μνήμης είναι κοινά σημάδια έλλειψης Β12 και φυλλικού οξέος.

Τα συμπτώματα μπορεί να προχωρήσουν, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη βλάβη, ειδικά για νευρολογικά προβλήματα, που προκαλούνται από παρατεταμένη ανεπάρκεια Β12.

Τι προκαλείται από την ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος

Η αναιμία που σχετίζεται με ανεπάρκεια Β12 και φυλλικού οξέος ονομάζεται μεγαλοβλαστική αναιμία.

Στη μεγαλοβλαστική αναιμία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια γίνονται ασυνήθιστα μεγάλα και δομικά ανώριμα, γεγονός που μειώνει τη διάρκεια ζωής τους και την ικανότητά τους στην μεταφορά οξυγόνου. Αυτή η μορφή αναιμίας εμφανίζεται επειδή τόσο η Β12 όσο και το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητα για τη σύνθεση DNA στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 (κακοήθης αναιμία) : Σε περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια Β12 οφείλεται σε έλλειψη εγγενούς παράγοντα, ονομάζεται κακοήθης αναιμία: μια κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα του στομάχου που παράγουν τον εγγενή παράγοντα.

: Σε περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια Β12 οφείλεται σε έλλειψη εγγενούς παράγοντα, ονομάζεται κακοήθης αναιμία: μια κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα του στομάχου που παράγουν τον εγγενή παράγοντα. Αναιμία λόγω ανεπάρκειας φυλλικού οξέος: Αυτός ο τύπος αναιμίας προκύπτει από ανεπαρκές φυλλικό οξύ, το οποίο, όπως και η Β12, βλάπτει τον σωστό σχηματισμό και ωρίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Θεραπεία για ανεπάρκεια Β12 και φυλλικού οξέος

Η θεραπεία για την ανεπάρκεια Β12 και φυλλικού οξέος επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των επιπέδων θρεπτικών συστατικών μέσω διατροφής, συμπληρωμάτων ή ενέσεων, ανάλογα με την υποκείμενη αιτία:

Διατροφικές αλλαγές : Για ήπιες ελλείψεις, η αύξηση της πρόσληψης τροφών πλούσιων σε Β12 (όπως κρέας, γαλακτοκομικά και εμπλουτισμένα δημητριακά) και τροφών πλούσιων σε φυλλικό οξύ (φυλλώδη χόρτα, φασόλια και ξηροί καρποί) μπορεί να είναι αποτελεσματική.

: Για ήπιες ελλείψεις, η αύξηση της πρόσληψης τροφών πλούσιων σε Β12 (όπως κρέας, γαλακτοκομικά και εμπλουτισμένα δημητριακά) και τροφών πλούσιων σε φυλλικό οξύ (φυλλώδη χόρτα, φασόλια και ξηροί καρποί) μπορεί να είναι αποτελεσματική. Συμπληρώματα από το στόμα : Συμπληρώματα Β12 και φυλλικού οξέος συχνά συνταγογραφούνται για άτομα με ήπιες ανεπάρκειες ή για άτομα με υψηλότερο κίνδυνο, όπως για χορτοφάγους και για έγκυες.

: Συμπληρώματα Β12 και φυλλικού οξέος συχνά συνταγογραφούνται για άτομα με ήπιες ανεπάρκειες ή για άτομα με υψηλότερο κίνδυνο, όπως για χορτοφάγους και για έγκυες. Ενέσεις για ανεπάρκεια Β12 : Τα άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια Β12 ή προβλήματα απορρόφησης μπορεί να χρειάζονται τακτικές ενέσεις Β12. Αυτές παρακάμπτουν την πεπτική οδό, μεταφέροντας απευθείας τη Β12 στην κυκλοφορία του αίματος και αποκαθιστώντας αποτελεσματικά τα σχετικά επίπεδα.

: Τα άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια Β12 ή προβλήματα απορρόφησης μπορεί να χρειάζονται τακτικές ενέσεις Β12. Αυτές παρακάμπτουν την πεπτική οδό, μεταφέροντας απευθείας τη Β12 στην κυκλοφορία του αίματος και αποκαθιστώντας αποτελεσματικά τα σχετικά επίπεδα. Αντιμετώπιση υποκείμενων παθήσεων: Για ανεπάρκειες που οφείλονται σε καταστάσεις όπως η νόσος του Crohn και η κοιλιοκάκη, η αντιμετώπιση της βασικής αιτίας και η παρακολούθηση των επιπέδων θρεπτικών συστατικών είναι απαραίτητα για αποτελεσματική θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

“Μπορεί η έλλειψη βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος να προκαλέσει προβλήματα ψυχικής υγείας;”

Ναι, οι ελλείψεις σε Β12 και φυλλικό οξύ μπορούν να συμβάλουν σε εναλλαγές της διάθεσης, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη και γνωστικές δυσκολίες. Η Β12 είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη νευρολογική υγεία και η έλλειψή της μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ψυχικής υγείας με την πάροδο του χρόνου.

“Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ανεπάρκειας Β12;”

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η ανεπάρκεια Β12 μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη, προβλήματα μνήμης, νευρικά προβλήματα και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, λόγω αυξημένων επιπέδων ομοκυστεΐνης.

“Πώς μπορώ να καταλάβω εάν η διατροφή μου έχει έλλειψη αρκετής Β12 ή φυλλικού οξέος;”

Τα άτομα που ακολουθούν αυστηρές χορτοφαγικές ή vegan δίαιτες, τα άτομα με διαταραχές δυσαπορρόφησης και τα άτομα που καταναλώνουν υπερβολικό αλκοόλ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Συμπτώματα όπως κόπωση, αναιμία και μυρμήγκιασμα στα άκρα μπορεί να υποδηλώνουν ανεπάρκεια, σηματοδοτώντας την ανάγκη για αναθεώρηση της διατροφής και πιθανή λήψη συμπληρωμάτων (πάντα με την έγκριση και καθοδήγηση γιατρού).

“Υπάρχει σχέση μεταξύ της ανεπάρκειας Β12 και της άνοιας;”

Ναι, η ανεπάρκεια Β12 μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και γνωστική εξασθένηση, παρόμοια με συμπτώματα άνοιας. Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επαρκών επιπέδων Β12 για την υγεία του εγκεφάλου.

Σύνοψη

Οι ανεπάρκειες βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος είναι σοβαρή κατάσταση για την υγεία: επηρεάζουν την ενέργεια, τη γνωστική λειτουργία και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η κατανόηση των αιτιών μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε προληπτικά μέτρα, για να βελτιώσουν την υγεία σας μέσω διατροφής, συμπληρωμάτων ή ιατρικής παρέμβασης.

Πηγή: onmed.gr