Θεσσαλονίκη: “Από τον Πόντο στον Ήλιο”- Μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη απόψε στην Ακτή Αρετσούς

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη θα πραγματοποιηθεί απόψε στην Ακτή Αρετσούς, στο πλαίσιο του «Παρά θιν’ αλός» 2026», στη συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο». Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο, αναβλήθηκε όμως λόγω καιρού και θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία.

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές και δεξιοτέχνες της ποντιακής λύρας, παρουσιάζει στην Ακτή Αρετσούς, στην Καλαμαριά ανατολικής Θεσσαλονίκης, τη συναυλία «Από τον Πόντο στον Ήλιο», μια βραδιά αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική παράδοση, στη δύναμη της μνήμης και στη φιλία των λαών.

Με τον χαρακτηριστικό ήχο της λύρας του και μια μουσική παρουσία που συνδυάζει τον σεβασμό στην παράδοση με μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης αναμένεται να ταξιδέψει το κοινό στις μελωδίες, στους ρυθμούς και στις ιστορίες του Πόντου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ποντιακό Σύλλογο Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γαβριηλίδη, ο οποίος εμπνεύστηκε και το όνομά της.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά δίνει η συμμετοχή Ιαπώνων μουσικών και ακαδημαϊκών από τα Πανεπιστήμια του Κιότο και της Οκαγιάμα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης βρίσκονται ο Σωκράτης Μουρατίδης και ο Kei Senga, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της μουσικής να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς.

Το «Από τον Πόντο στον Ήλιο» αποτελεί κάτι περισσότερο από μια συναυλία ποντιακής μουσικής: μια συνάντηση παράδοσης και εξωστρέφειας, γεμάτη συγκίνηση, ήχους της Ανατολής και εικόνες μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που συνεχίζει να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Εκδήλωση: «Από τον Πόντο στον Ήλιο»

Καλλιτέχνης: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Νέα Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Χώρος: Ακτή Αρετσούς – Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά

Εισιτήριο: 8€ προπώληση, 10 στο ταμείο

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 690 845 9253, 17:00–22:00

Διοργάνωση: Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι»

Υπό την αιγίδα: Δήμος Καλαμαριάς

Σε συνεργασία με: Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. ΟΤΑ

Στο πλαίσιο του «Παρά θιν’ αλός» 2026»,