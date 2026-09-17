USB – Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων: Στο Ωραιόκαστρο αύριο το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η USB – Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων συνδιοργανώνουν στο Ωραιόκαστρο την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026, οι εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 10.00 ως τις 17.00 στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο και το απόγευμα από τις 18.00 ως τις 21.00 στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο» με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις, αθλητικές επιδείξεις και μουσική.

Η πρωινή εκδήλωση θα αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής και δικτύωσης μεταξύ νέων, οργανώσεων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος GivEUvoice στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Θα βρεθούν στο επίκεντρο οι εμπειρίες και οι προτάσεις των νέων, με έμφαση στη νεανική συμμετοχή, τη δημοκρατικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στις περιφερειακές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Οι συζητήσεις που θα γίνουν στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» στόχο έχουν να συμβάλουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νέων, τοπικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη της φωνής των νέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συζήτηση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα.

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των εταίρων και θα συζητήσουν σχετικά με αυτό.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στο πλαίσιο του έργου GivEUvoice την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

10:00 – 10:30 | Registration & Welcome

Άφιξη συμμετεχόντων, εγγραφές και καλωσόρισμα.

10:30 – 10:45 | Welcoming from the Municipality of Oraiokastro and USB

Καλωσόρισμα και έναρξη από τον Δήμο Ωραιοκάστρου και τη USB.

10:45 – 11:15 | Project Presentation by Partners

Παρουσίαση της πορείας, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος από τους εταίρους.

11:15 – 11:30 | Youth Experience within GivEUvoice

Παρουσίαση της εμπειρίας των νέων μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Θα συμμετέχουν 2 νέα άτομα ανά εταίρο.

11:30 – 11:50 | Policy Recommendations

Παρουσίαση των προτάσεων πολιτικής του προγράμματος από τα νέα άτομα.

11:50 – 12:00 | Online Speech by Ms. Laura Ventura, Project Adviser at the European Education and Culture Executive Agency

12:00 – 12:10 | Online Speech by Mr. Charalampos Papaioannou, Policy Officer at the European Commission

12:00 – 12:10 | Online Speech by Ms. Maria Roidi | Youth Programme Coordinator | ActionAid Hellas

12:10 – 13:00 | Panel Discussion: Youth Spaces as Hubs for Participation and Local Democracy

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον ρόλο των youth spaces ως χώρων συμμετοχής, διαλόγου και ενεργοποίησης των νέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

13:00 – 14:00 | Light Lunch & Networking

Μεσημεριανό γεύμα και άτυπη δικτύωση.

14:00 – 14:45 | World Café: From Youth Voices to Local Action

Δημιουργία 3–4 ομάδων εργασίας, με στόχο τη συλλογή ιδεών και προτάσεων πάνω στις πολιτικές συστάσεις του προγράμματος.

14:45 – 15:00 | Outcome Presentation – Closing

Σύντομη παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων από κάθε ομάδα εργασίας.

15.00 – 17.00 | Η νεανική συμμετοχή – Συμβούλια Νέων

Συζήτηση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ»

18.00-19.00

Επίδειξη Ξιφασκίας

Στον αύλειο χώρο -εργαστήρια για νέους και γωνιές συζητήσεων

19.00-20.00

Επίδειξη Cheerleading από τους Hellenic Stars με το τμήμα Youth Pom — Rigel

20.00-21.00

Γνωρίζω τα αθλήματα (παράλληλες δράσεις).

Το πρόγραμμα GivEUvoice

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ως εταίρος στο έργο με τίτλο «GivEUvoice: Materializing Youth Voices across European Spaces», δίνοντας τη δική του προσέγγιση για τις πολιτικές και στρατηγικές νεολαίας. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται σειρά δράσεων, όπως επισκέψεις σε χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ανταλλαγές νέων, «σχολεία νεολαίας», στρογγυλές τράπεζες συζήτησης κ.ά.

Στο έργο συμμετέχουν, επίσης, οι εξής χώρες και οργανώσεις: Ελλάδα: Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων (USB) – Επικεφαλής, Γερμανία: Stadt Detmold, Γαλλία: Coopérative d’Initiative Jeunes, Σλοβακία: Youth for youth, Πολωνία: Akwedukt Association, Ισπανία: AC Amics, Κύπρος: Social Policy and Action organization και Βόρεια Μακεδονία: Sfera International.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων που ζουν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, δημιουργώντας χώρους νεολαίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους. Το GivEUvoice επιδιώκει να δημιουργήσει φυσικούς και ψηφιακούς χώρους νεολαίας, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή και τη βιωσιμότητα.

Στόχοι του έργου είναι:

Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δικτύου Νεολαίας ως κόμβου επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία ψηφιακών και φυσικών χώρων νεολαίας που προάγουν τη δημοκρατική συμμετοχή.

Κατάρτιση προτάσεων πολιτικής για την υποστήριξη των αναγκών της νεολαίας από ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ανταλλάσσει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και μέσα από το εταιρικό σχήμα στοχεύει να συνδιαμορφώσει προτάσεις πολιτικής για την ενδυνάμωση των νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Το έργο GivEUvoice συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.