Πατούλης: Οι γιατροί του Κολωνακίου δεν άνοιξαν στους ελεγκτές, να μπούμε από το μπαλκόνι;

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις περιορισμένες αρμοδιότητες του Συλλόγου, τονίζοντας πως ο ΙΣΑ είναι πρόθυμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα.



Ο κ. Πατούλης εστίασε στο πλήθος των ιατρείων και τις υπάρχουσες ελλείψεις που δεν επιτρέπουν να υπάρξει πλήρη διερεύνηση σε ιατρεία που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ελεγκτές.

Παρά το γεγονός ότι η γιατρός διαφήμιζε τις θεραπείες της και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ακόμη και σε συνέδρια υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κανείς δεν γνώριζε ότι με τα συγκεκριμένα μηχανήματα γίνονταν πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, που ήταν χωρίς ραντεβού, οι γιατροί δεν άνοιξαν.

Η γιατρός δύο φορές απέστειλε επιστολές στον Ιατρικό Σύλλογο για την αγορά εξαρτημάτων οζονοθεραπείας. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2026 είχε επισυνάψει και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μαζί με το εξάρτημα για την οζονοθεραπεία, προκειμένου να παραπλανήσει τον Ιατρικό Σύλλογο.