ΚΘΒΕ: Η “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη απόψε στο Θέατρο Δάσους

Η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, μετά την αποθέωση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη- όπου ξεκίνησε με soldout- ολοκληρώνοντας το ταξίδι της. Η κωμωδία του καλοκαιριού θα παρουσιαστεί για μια μοναδική παράσταση στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 21.00.

Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνειών και η σύγχρονη σκηνική γλώσσα δημιουργούν μια παράσταση με έντονο ρυθμό, ενέργεια και συνεχή επικοινωνία με τους θεατές. Η σκωπτική και ανατρεπτική ματιά του Αριστοφάνη συναντάται με μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου και τη δύναμή του να συνομιλεί με το παρόν.

Η «Λυσιστράτη» πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών: ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου υπογράφει τη μουσική σύνθεση, ο διεθνούς φήμης, Κωνσταντίνος Ρήγος καθοδηγεί τη χορογραφία, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη κίνηση και τη σκηνική ένταση, η Φρόσω Λύτρα, με τη δυνατή εικαστική της ταυτότητα, επιμελείται τα σκηνικά, ο έμπειρος Νίκος Χαρλαύτης σχεδιάζει τα κουστούμια ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος τους φωτισμούς.

Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεσηστον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.

«Όλοι άνθρωποι είμαστε και κάθε πόλεμος- εμφύλιος πόλεμος είναι»

Η συγκεκριμένη παράσταση, με όχημα το γέλιο, επιχειρεί να συνδυάσει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα,στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 13 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία- Aπόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας

Συνεργάτης σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά

Βοηθοί σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή – Χριστόφορος Μαριάδης- Χριστίνα Ζαχάρωφ

Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση

Βοηθός φωτιστή: Σαράντος Ζουρντός

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου

Φωτογραφίες: MikeRafail | Thatlongblackcloud

*Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Μαρία Αλεξούδη/ Αγγελική Βουτσινά/ Ηλέκτρα Λιόντου

*Βοηθοί σκηνογράφου/ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Χρήστος Βαξεβανίδης/ Νίκη Λεδάκη/ Χριστίνα Χασεκίδου

*Βοηθός παραγωγής (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Μαρία Γκούμα

Διανομή:

Ιορδάνης Αϊβάζογλου (Φιληδονίδης, Ευνούχος), Αντώνης Αντωνάκος(Παιονίδης,Λάκωνας, Ευνούχος), Νίκος Γεωργάκης (Κήρυκας Λακεδαιμονίων, Στρυμόδωρος), Δημήτρης Διακοσάββας (Κωφόβουλος, Ευνούχος), Χρύσα Ζαφειριάδου (Σπαρτοδείνα), Σοφία Καλεμκερίδου (Λαμπιτώ, Γριά), Κρατερός Κατσούλης (Κινησίας), Κατερίνα Καυκούλα (Σκωρομάχη), Αναστασία Κελέση (Σκυθή δούλα, Καλλιστράτη), Θάνος Κοντογιώργης (Πρωκτοφύλαξ, Ευνούχος), Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Λυσιστράτη), Τατιάνα Μελίδου (Αρχιδάμια η Βοιωτή), Δημήτρης Μορφακίδης(Δορυβρόντης, Δυσειδαιμώνα), Χρυσή Μπαχτσεβάνη (Στερησσάνδρα η Κορίνθια, Διαλλαγή), Δημήτρης Ναζίρης (Πρύτανης), Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Κλεονίκη), Κατερίνα Παπουτσάκη(Μυρρίνη), Ευθύμης Παππάς (Νεόπουρος), Βάσω Παύλου (Ρηξυδάτη), Παναγιώτης Πετράκης (Απόλλωνας, Λάχης), Χριστίνα Πετρολέκα – ΑΙ (ΠειθειΑΙ), Μαριέτα Πρωτόπαπα (Λαναρόστρυχη, Βροντήρα), Κώστας Σαντάς (Μάντης Αριστογέρων), Εύη Σαρμή (Ανδροδάμας), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Τρεμοπίδης, Ευνούχος), Γιάννης Χαρίσης (Πρόβουλος)

Τραγουδίστρια: ΚορίναΛεγάκη (Κορύφω, Αθηνά)

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Χορευτής: Πέτρος Νικολίδης

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλ.2315 200200 και στα ταμεία του ΚΘΒΕ.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : more.com

«ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ»-ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 21.00

Τιμή προπώλησης μέσω ηλεκτρονικής αγοράςκαι ταμεία (έως μια μέρα πριν): 17€

Διακεκριμένη ζώνη Κερκίδες Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι: 28 €

Διακεκριμένη ζώνη Κερκίδες Α.Β.Γ. & Κ.Λ.Μ: 24 €

Κανονικό εισιτήριο: 20 €

Φοιτητικό/ Άνω των 65: 14€

Δάσκαλοι & Καθηγητές / Ομαδικό (20 άτομα): 11€

Άνεργοι: Δωρεάν (20 θέσεις για την παράσταση στο Θέατρο Δάσους). Κατόπιν τιμή εισιτηρίου: 10€

ΑΜΕΑ & Συνοδοί ΑΜΕΑ: 8 €

20 Ατέλειες σε κάθε παράσταση για ηθοποιούς εκτός ΚΘΒΕ και σπουδαστές θεατρικών σπουδών, κατόπιν κάλυψης των Ατελειών τιμή εισιτήριου: 8€