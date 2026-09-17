Τσαλίκης για τα αρνητικά σχόλια για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη: Το σκοτάδι που έχετε στην ψυχή σας δεν με αγγίζει – Δείτε βίντεο

Απάντηση σε σχόλια που δέχθηκε για την επίσκεψή του την Τετάρτη στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο, έδωσε με βίντεο στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης.

Αρχικά λέει ότι «πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο και ένα σάιτ χωρίς να το δω τράβηξε ένα πλάνο».

Στη συνέχεια εξηγεί ότι «μου στείλανε να διαβάσω τα σχόλια κάποιων από εσάς» παρουσιάζοντας κάποια εξ αυτών που του έγραφαν, μεταξύ άλλων, «να είχαμε να λέγαμε, Τσαλίκης συνώνυμος της παπάτζας», «όλα για την κάμερα, σιγά μην στεναχωρήθηκε το λαμόγιο», show και μόνο show, ξεφτίλα», «όλα για τα μάτια του κόσμου, αηδιαστικοί όλοι», «πολλά τα Όσκαρ φέτος», «τόση συγκίνηση που ξεχάστηκε και βγήκε θλιμμένος με παντόφλα», «ο τύπος σκάει με μαύρα crocs, έλεος»

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο, δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου και για εσάς να ανοίξετε την καρδιά σα στον Θεό και να σωθείτε γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο αδέρφια» κατέληξε στο βίντεό του ο Γιώργος Τσαλίκης.