Πιερία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο πεζοπόρων στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:15, έπειτα από κλήση στο 112 των δύο αλλοδαπών οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.