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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας και δίψας αν τον προφυλακίσουν

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μαραθώνια ήταν η απολογία των δυο γιατρών στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο άνδρας γιατρός φέρεται να απείλησε εισαγγελέα και ανακριτή ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, εάν τον προφυλακίσουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι απειλές του ωστόσο δεν φαίνεται να συγκίνησαν τον Εισαγγελέα, ο οποίος αφού άκουσε τα όσα είχαν να του πουν οι δυο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη με ενδεχόμενο δόλο, αποφάσισε την προφυλάκισή τους.

Αμέσως μετά την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν εκ νέου στα γραφεία της ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη.

Η μεταφορά τους έγινε προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τυπικές διαδικασίες πριν από τη μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθούν σε διαφορετικές πτέρυγες.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης ο γιατρός απομακρύνθηκε σε όχημα της αστυνομίας από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

Στην Ασφάλεια Κυψέλης δεν υπήρχε χώρος για να κρατηθεί, ενώ έπρεπε παράλληλα να είναι χωριστά από τη σύζυγό του και έτσι επιλέχθηκε η λύση της ΓΑΔΑ. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την προφυλάκιση, θα μεταφερθεί στον Κορυδαλλό.

Γιώργος Μαζωνάκης

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