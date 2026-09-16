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Ουκρανία: Φονική επίθεση της Ρωσίας σε λεωφορείο στο Ντνιπροπετρόφσκ – Πέντε νεκροί

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Το πρωί της Τετάρτης drone της Ρωσίας χτύπησε λεωφορείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν έπειτα από εχθρικό πλήγμα εναντίον ενός μίνι μπας στην πόλη Νικοπόλ», δήλωσε για την επίθεση της Ρωσίας ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, Ολεξάντρ Χάνζα.

Η πόλη βρίσκεται απέναντι από ρωσική κατοχή έδαφος αρκετά χιλιόμετρα μακριά στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου και τίθεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων.

«Οι Ρώσοι έπληξαν κυνικά ένα επιβατηγό λεωφορείο. Στόχευσαν ένα μίνι bus που μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές», δήλωσε ο Μίκολα Λουκασούκ, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπροπετρόφσκ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση. Η Ουκρανία και η Ρωσία αρνούνται ότι θέτουν σκόπιμα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε ενεργειακή υποδομή στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρωσικό drone έπληξε επίσης βιομηχανική εγκατάσταση, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βιτάλι Ντιάκιβνιτς, ο οποίος δεν κατονόμασε την εγκατάσταση αυτή.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, στην περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Πόλεμος Ουκρανία

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