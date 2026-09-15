Δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο για κλεμμένο όχημα

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν ένας 46χρονος και μία 26χρονη στον Ασπρόπυργο, η οποία προσπάθησε να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο οδηγώντας κλεμμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Ασπρόπυργο, επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο όχημα.

Η 26χρονη οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Τελικά, σε κοντινό σημείο, έξω από τον οικισμό της Αγίας Σοφίας το όχημα ακινητοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και ο 46χρονος σύζυγός της και συνεργός της.

Στην κατοχή του βρέθηκε σακίδιο που περιείχε διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, λοστοί κ.α.).

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.