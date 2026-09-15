Σιμόν Μπάνζα: “Να βάλω πολλά γκολ και να κατακτήσουμε τον τίτλο, πάμε ΠΑΟΚάρα”

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα και ο 30χρονος επιθετικός έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά τη μετεγγραφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στο PAOK TV, ο Σιμόν Μπάνζα αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του, στους στόχους του με τον ΠΑΟΚ, αλλά στην επικοινωνία που είχε με την Σουαλιό Μεϊτέ πριν πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον “δικέφαλο του Βορρά”.

Οι δηλώσεις του Μπάνζα

Για τα πρώτα συναισθήματα: «Για μένα είναι κάτι θρυλικό. Γιατί όλοι γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, είναι μεγάλος σύλλογος. Έχει φανατικούς οπαδούς, οπότε είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Τώρα απλώς, θέλω να παίξω, να πετύχω πολλά γκολ και να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο».

Για τα χαρακτηριστικά του: «Θα έλεγα ότι είμαι σκόρερ, μου αρέσει να δίνω ασίστ ή να σκοράρω, για μένα είναι το ίδιο. Παίζω με ζήλο. Είμαι έξυπνος, μου αρέσει η τεχνική, μου αρέσει να έχω επαφή με τη μπάλα. Είμαι ένας αρκετά ολοκληρωμένος παίκτης, αλλά πρέπει να βελτιωθώ και με τους συμπαίκτες μου. Πάντα είναι θέμα της ομάδας, του πώς μπορείς να παίξεις μαζί. Οπότε, ας το ανακαλύψουμε μαζί».

Για το πως προσεγγίζει τη σεζόν που έρχεται: «Νομίζω τη πρόκληση. Έχουμε μία μεγάλη πρόκληση φέτος. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον τίτλο. Και μένα μου αρέσει να κερδίζω, οπότε έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Ο στόχος είναι να πετύχω πολλά γκολ. Ποτέ δεν μου αρέσει να λέω πόσα αλλά θέλω να σκοράρω πολλά γκολ, να παίρνουμε νίκες και να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για το αν μίλησε με κάποιον που γνωρίζει τον ΠΑΟΚ: «Μίλησα με τον Σουαλιό Μεϊτέ για το πρωτάθλημα, γιατί δεν το γνωρίζω. Αλλά και για την ομάδα για να ξέρω λίγο-πολύ πως μπορούμε να προσαρμοστούμε. Μιλήσαμε επίσης για τις φιλοδοξίες της ομάδας και του συλλόγου, αλλά και για το πως είναι η πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι μία όμορφη πόλη. Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ χαρούμενος, οπότε απολαμβάνω πολύ τη ζωή εδώ».

Για το αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για τον ίδιο: «Μπορεί να φαίνομαι ήσυχος, αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ διασκεδαστικός τύπος».

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Το μήνυμα που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Πάμε ΠΑΟΚάρα».