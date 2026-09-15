Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο για τον Μαζωνάκη: Δεν θα με άφηναν ποτέ η ανατροφή και η ευαισθησία μου να καταφερθώ εναντίον ενός νεκρού

Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη απαντά η Αφροδίτη Μάνου, με νέα μακροσκελή τοποθέτηση στα social media.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει πως ουδέποτε θέλησε να προσβάλει τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο ούτε τη δουλειά του. Παράλληλα, κάνει λόγο για «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο» και «ιδεολογική τύφλωση» όσων, όπως αναφέρει, παρερμήνευσαν τα λόγια της.

Στη νέα ανάρτησή της αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις προσωπικές της εμπειρίες από λαϊκά προσκυνήματα και κηδείες, ενώ κλείνει επαναλαμβάνοντας τη θέση της πως «αλλιώς τα φανταζόμουνα».

Αναλυτικά αναφέρει:

“Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. ‼️

Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα.

Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα.

Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα.

Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου.

Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου.

Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του.

Και,

ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά τον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά.

Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Αφροδίτη Μάνου

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη.

22 Σεπτεμβρίου 1971.

Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος …

Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα!

Η χαζή …