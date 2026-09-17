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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που “σανίδωσε” μοτοσικλέτα – Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή του Ευόσμου να οδηγεί επικίνδυνα, κινούμενος με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και έχοντας ταχύτητα 117 χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Θεσσαλονίκη

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