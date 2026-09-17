Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που “σανίδωσε” μοτοσικλέτα – Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή του Ευόσμου να οδηγεί επικίνδυνα, κινούμενος με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και έχοντας ταχύτητα 117 χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 50 χλμ/ώρα.
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