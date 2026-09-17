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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε τρένο του ΗΣΑΠ

Αρχείο Intime
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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 20χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο του ΗΣΑΠ της Κηφισιάς.

Οι ένστολοι εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε τρένο του ηλεκτρικού στον σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς, παριστάνοντας τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κηφισιά

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