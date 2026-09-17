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Αθήνα: Τροχαίο ατύχημα στη Λ. Ποσειδώνος με 5 τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε κιγκλιδώματα και ανατράπηκε

Αρχείο Intime
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στην Αθήνα, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και ανατράπηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο Ασκληπιείο Βούλας οι επιβαίνοντες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πέντε επιβαίνοντες στο όχημα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις από αυτούς φέρουν σοβαρά τραύματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στα κιγκλιδώματα και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Αθήνα Τροχαίο ατύχημα

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