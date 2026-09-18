“Σήμερα”: Εκτός εκπομπής ο Δημήτρης Οικονόμου – “Έχει βρει έναν σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό” είπε ο Γιάννης Πιτταράς

Χωρίς τον Δημήτρη Οικονόμου ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιάννης Πιτταράς εμφανίστηκε μόνος του στο πλατό ενημερώνοντας τους τηλεθεατές για την απουσία του συμπαρουσιαστή του.

«Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα για όλους εμάς, για τον κύριο Οικονόμου είναι μια άλλη μέρα, όπως την καθορίζει ο ίδιος» είπε αρχικά ο Γιάννης Πιτταράς.

Και πρόσθεσε, «Καλά καταλάβατε, ο κύριος Οικονόμου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση στη σημερινή μέρα. Έχει βρει έναν… Σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό, που του έχει συστήσει διάφορα.

Αρχίσαμε τα τριήμερα κι ας μην έχουμε εθνική επέτειο. Δημήτρη μου, καλά να είσαι, εμείς εδώ σε αγαπάμε, σου στέλνουμε τις ευχές μας και σύντομα κοντά μας».