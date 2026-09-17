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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Περισυλλογή 139 αλλοδπών σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης καταγράφηκε σήμερα, με δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και συνολικά 139 αλλοδαπούς να εντοπίζονται σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 59 αλλοδαπούς, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι, είχε προηγηθεί δεύτερη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 80 αλλοδαπούς.

Και σε αυτή την περίπτωση ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Χονγκ Κονγκ. Οι 80 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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