Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι – “Οι επισκέψεις και τα σκευάσματα ήταν 5.500 την κάθε φορά”

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρώην ασθενείς περιγράφουν όσα, όπως υποστηρίζουν, έζησαν στον συγκεκριμένο χώρο, κάνοντας λόγο για θεραπείες υψηλού κόστους και διαγνώσεις που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, γίνονταν χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι καταγγελίες αφορούν το ιατρείο των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 09.09.2026, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν στο MEGA ανέφερε ότι επισκέφθηκε το ιατρείο στις αρχές Φεβρουαρίου 2026. Όπως είπε, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργείο και θεραπείες και αναζητούσε έναν τρόπο για να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Μου είπε ότι λόγω της ασθένειάς μου γενικά φαινόμουν ταλαιπωρημένη. Είπε να κάνουμε μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα και ότι θα χρειαζόταν να την κάνω αυτήν τη θεραπεία δύο φορές τον μήνα για ένα διάστημα πέντε μηνών, δηλαδή έπρεπε να πάω εκεί περίπου 10 φορές, σε συνδυασμό με κάποια σκευάσματα τα οποία κόστιζαν γύρω στα 230 ευρώ. Όταν μου είπε αυτό το ποσό για τα σκευάσματα ήμουν λίγο διστακτική γιατί έτσι ανέβαινε το ποσό. Περίπου 5.500 την κάθε φορά».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός δεν της ζήτησε να κάνει κάποια εξέταση πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Η ίδια υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία.

«Θυμάμαι ότι μπήκα στο ιατρείο Τρίτη πρωί και βγήκα μετά από αρκετές ώρες. Το διάστημα που ήμουν εκεί με έπιασε αναγούλα και σταματήσαμε για δέκα λεπτά. Τελείωσα την θεραπεία, τα χέρια μου πονούσαν πάρα πολύ και συνεχιζόταν η τάση εμετού που είχα. Μου είπε να πάω να πάρω τα σκευάσματα αλλά του είπα ότι παίρνω ήδη κάποια φάρμακα για αναιμία και δεν ήθελα να τα ανακατέψω και μου είπε ”αυτά που σου δίνω θα δεις μεγάλη βελτίωση και θα βοηθήσουν και στην αναιμία”».

Δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις

Οι αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο έχουν ανοίξει παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση για κέντρα που προσφέρουν εναλλακτικές ή άλλου είδους θεραπείες. Στο MEGA μίλησε και άλλη γυναίκα, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία από θεραπεία κρυολιπόλυσης σε άλλη περίπτωση.

«Βρέθηκα κατόπιν συστάσεως από άλλον γιατρό, για να απαλλαγώ από τα περιττά κιλά. Έκανα τη θεραπεία της κρυολιπόλυσης, τοποθετήθηκε το σώμα μου σε ένα μηχάνημα και μετά από αυτό, η θεραπεία απέτυχε και παραμορφώθηκε η περιοχή της κοιλιακής χώρας. Δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταβολισμού γιατί δεν μπορώ να αδυνατίσω».

Οι νέες μαρτυρίες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο και παλαιότερες υποθέσεις με σοβαρές καταγγελίες γύρω από ιατρικές πρακτικές. Ανάμεσά τους βρίσκεται η υπόθεση της 40χρονης στιχουργού Ιφιγένειας Γιαννοπούλου, η οποία πέθανε τον Ιούνιο του 2004 μετά από επίσκεψή της σε ιατρείο ενδοκρινολόγου.

Ο αδελφός της, αναφερόμενος τότε σε όσα είχαν συμβεί, είχε δηλώσει: «Χορήγησε ένα φάρμακο για την ρευματοειδή αρθρίτιδα βάζοντας της ένα ακριβό φάρμακο, 1000€ η ένεση είχε πει τότε. Η Ιφιγένεια άρχισε να κάνει εμετούς, η πραγματικότητα βέβαια από την ιατροδικαστική λέει ότι μόλις χορηγήθηκε το φάρμακο, το φάρμακο με το που κυκλοφορούσε σε όλο το σώμα και απ’ όπου πέρασε κατέστρεφε τα όργανα. Δεν την συνόδεψε με το ασθενοφόρο και εξαφανίστηκε κλείνοντας το ιατρείο και εξαφανίζοντας τα στοιχεία», είπε ο αδελφός της.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του ιατρείου της Καρνεάδου συνεχίζει να ερευνάται, ενώ οι καταγγελίες πρώην ασθενών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι