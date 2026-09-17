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Τουλάχιστον 18 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό

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Πλήγματα της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδησσού, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε 12 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά 10 και 12 ετών. Πρόσθεσε πως πέρα από πολυκατοικίες και ακατοίκητα κτίρια, συντρίμμια κατέπεσαν επίσης σε αποθήκες και σε πρατήριο καυσίμων.

Οι αρχές στην Οδησσό έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, εξαιτίας πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη.

Στη Ζαπορίζια, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις τραυματισμούς σε πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ και η πυροσβεστική επιχειρεί για να σβήσει πυρκαγιά που ξέσπασε, ανέφερε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, καταρρίφθηκαν 65 ουκρανικά UAVs.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κίεβο Ουκρανία

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