Φίλος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεν είχε κάνει διαθήκη, έλεγε “εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάνει διαθήκη αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης 17/9 ο στενός του φίλος και επί χρόνια δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης. Όπως δε τόνισε ο τραγουδιστής πίστευε πως θα πεθάνει σε βαθύ γήρας.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Γιώργος Μερκουλίδης, ο οποίος ήταν νομικός του παραστάτης κατά την περιπέτεια του εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, δήλωσε πως το περιστατικό αυτό είχε κοστίσει βαθύτατα στον τραγουδιστή.

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα» είπε.

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Παρ’ όλα αυτά βγήκε πολύ δυνατός από αυτή την περιπέτεια, διότι είδε τη συμπαράσταση και την αγάπη του κόσμου που δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση αυτής, που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό» δήλωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Όπως είπε ο ίδιος, ο τραγουδιστής στο παρελθόν επισκεπτόταν μόνο συμβατικούς γιατρούς για ιατρικά θέματα, ενώ δήλωσε άγνοια για οποιαδήποτε επαφή του με υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές στο Κολωνάκι, εκτιμώντας ότι οι επισκέψεις αυτές ξεκίνησαν συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

«Μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε»

Αναφερόμενος δε στην απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει την κατηγορία εις βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είπε: «Η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο νομίζω ότι είναι πολύ ορθή από την Εισαγγελία. Ο ενδεχόμενος δόλος έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι προβλέπεις ως πιθανό το αποτέλεσμα και το αποδέχεσαι. Δεν το επιδιώκεις, αλλά το αποδέχεσαι. Αυτή είναι η διαφορά».

«Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη. Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει “είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”. Του λέω Γιώργο, δεν είναι θέμα ηλικιακό. Μάλιστα, μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε».