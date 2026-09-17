Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά για τον Μαζωνάκη: “Ξεκινήσαμε μαζί, είδα το μεγαλείο της ψυχής του” – Τραγούδησε το “Ανήκω σε μένα” – Δείτε βίντεο

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κύπρο, το βράδυ της Τετάρτης, μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα εντύπωση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν είχε μέχρι τώρα μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ σχολιάστηκε ότι δεν παρέστη και στην κηδεία του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συναυλίας, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο στη Λάρνακα, ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για την απώλεια ενός αγαπημένου φίλου και ενός σημαντικού καλλιτέχνη, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με ξεχωριστή προσωπικότητα, διαφορετικός από όλους όσους είχε γνωρίσει.

Ο Σάκης Ρουβάς αναφέρθηκε ακόμη στις κοινές τους στιγμές, επισημαίνοντας πως οι πιο σημαντικές από αυτές δεν ήταν απαραίτητα πάνω στη σκηνή, αλλά μακριά από τα φώτα, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την ευαισθησία, την τρυφερότητα και το μεγαλείο της ψυχής του.

«Θα λείψει και σε εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας παράλληλα πως οι δυο τους είχαν ξεκινήσει την πορεία τους το 1991, από την ίδια δισκογραφική εταιρεία. Από τότε ακολούθησαν παράλληλες διαδρομές στον χώρο της μουσικής, ενώ, όπως σημείωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα λείψει ιδιαίτερα και σε όλους εκείνους που αγάπησαν τόσο τα τραγούδια όσο και την προσωπικότητά του.

Ολοκληρώνοντας τη συγκινητική αναφορά του, ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα». Στη συνέχεια, ύψωσε τα χέρια και το βλέμμα του προς τον ουρανό, αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο έναν τελευταίο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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