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Απαγόρευση εισόδου για 15 ημέρες στον Καρυπίδη για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της Τούμπας

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Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες επέβαλε στον Θόδωρο Καρυπίδη το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Super League.

Στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών, ενώ εξύβρισε τον Λέο Μάτος.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα 2.500 ευρώ σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και από 1.000 ευρώ σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου:

-Επιβάλλει στον Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ για τις πράξεις, για τις οποίες κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Θεόδωρος Καρυπίδης

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