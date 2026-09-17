Η άγνωστη βοήθεια του Γιώργου Μαζωνάκη στον Σπύρο Φωκά – Η αποκάλυψη της συζύγου του

Η άγνωστη μέχρι σήμερα στήριξη που είχε προσφέρει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Σπύρο Φωκά και τη σύζυγό του, Λίλιαν, ήρθε στο φως μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso», η Λίλιαν Φωκά αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βοηθήσει οικονομικά το ζευγάρι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν αρχικά ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει τη συγκεκριμένη προσφορά.

Η σύζυγος του ηθοποιού αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή της σχέσης τους με τον τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας μια πλευρά του χαρακτήρα του που, όπως είπε, ο ίδιος επέλεγε να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα.

Η οικονομική κατάσταση του Σπύρου και της Λίλιαν Φωκά είχε γίνει γνωστή αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε δημοσιοποιηθεί η δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετώπιζε ο ηθοποιός, ο οποίος παράλληλα έδινε μάχη με προβλήματα υγείας. Τότε, η σύζυγός του είχε ζητήσει δημόσια βοήθεια, καθώς το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, μεταξύ άλλων και την διακοπή ηλεκτροδότησης στο σπίτι τους. Όπως περιέγραψε η Λίλιαν Φωκά, η έκκλησή τους είχε συγκινήσει αρκετό κόσμο και ανάμεσα στους ανθρώπους που τους στήριξαν υπήρχε ένα γυναικείο όνομα, χωρίς όμως η ίδια να γνωρίζει ποιος κρυβόταν πίσω από αυτό.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε», είπε η Λίλιαν Φωκά.

Η ίδια αποκάλυψε στην εφημερίδα πως η αλήθεια έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγους μήνες, όταν πληροφορήθηκε ότι πίσω από εκείνο το όνομα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα, προσπάθησε να τον συναντήσει για να του εκφράσει προσωπικά την ευγνωμοσύνη της, όμως δεν πρόλαβε. «Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω», πρόσθεσε η ίδια και συνέχισε: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

«Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες»

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Λίλιαν Φωκά είχε κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αναφερόμενη στη βοήθεια που είχε προσφέρει ο τραγουδιστής. Στη δημοσίευσή της είχε συνοδεύσει τα λόγια της με το τραγούδι του «Ώρες Μικρές», γράφοντας: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».