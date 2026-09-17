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Υπόθεση Μάγγου: Από σημαντική εξωτερική βία προκλήθηκαν οι κακώσεις, κατέθεσε ορθοπεδικός

Intime
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Με την κατάθεση ενός γιατρού χειρούργου ορθοπεδικού από το Νοσοκομείο της Καρδίτσας συνεχίστηκε η δίκη των έξι αστυνομικών του Βόλου, που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου, στις 14 Ιουνίου 2020.

Στον γιατρό δόθηκαν τα ιατρικά έγγραφα του νοσοκομείου του Βόλου, όπου νοσηλεύτηκε ο Βασίλης Μάγγος, ο οποίος από την αρχή είπε ότι τα κατάγματα πλευρών και θώρακος αντιμετωπίζονται από τη γενική χειρουργική. Ωστόσο από την εμπειρία του στα επείγοντα και ως ιατρός απάντησε σε ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας, αφού πρώτα ανέγνωσε όλα τα έγγραφα, τους υπέρηχους κοιλίας, τις αξονικές, τις γενικές εξετάσεις αίματος, τη χορήγηση των φαρμάκων, το φύλλο ασθενούς και τις παρατηρήσεις, διαπίστωσε και ο ίδιος τα έξι σπασμένα πλευρά και τις θλάσεις στο ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη. Ο γιατρός ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες κακώσεις προκαλούνται από εξωτερική ενέργεια και εξωτερικούς παράγοντες, και απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ότι δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από μικρή πτώση, εκτός κι εάν κάποιος έπεφτε από τον πρώτο όροφο ή εάν χτυπούσε σε αμβλύ αντικείμενο. Προκαλούνται από εξωτερική σημαντική βία, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να απαντηθεί από τον ίδιο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν θα μπορούσαν οι κακώσεις να έχουν προκληθεί πριν από το περιστατικό ξυλοδαρμού έξω από τα δικαστήρια του Βόλου από τους τρεις αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι όρθιος, το χαρακτήρισε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Σχετικά με το αν χτυπήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, με το οποίο μετακινήθηκε ο Βασίλης Μάγγος προς το αστυνομικό τμήμα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να το γνωρίζει. Θα έπρεπε να γίνουν απεικονιστικές εξετάσεις και διαγνώσεις ανάμεσα στα δύο περιστατικά, είπε.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να περπατήσει μετά την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε να βηματίσει μέχρι να του δοθεί κάποια βοήθεια, ανάλογα με το πόσο θα μπορούσε να αντέχει τον οξύ πόνο.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, εάν τα τραύματα είναι συμβατά με τα όσα συνέβησαν έξω από τα δικαστήρια και αν δεχθούμε ότι χτυπήθηκε και μέσα στο αυτοκίνητο και στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι είναι συμβατά, αλλά δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να πει κάποιος, εκτός ίσως από κάποιον ιατροδικαστή, αν οι κακώσεις έγιναν στο πρώτο ή στο δεύτερο αναφερόμενο επεισόδιο. Ερωτηθείς από συνήγορο υπεράσπισης, είπε ότι οι κακώσεις θα μπορούσαν να έχουν γίνει και στο επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια.

Πάντως, ο μάρτυρας είπε ότι αν χτυπήθηκε στα ήδη σπασμένα πλευρά ο πόνος που θα βίωνε ήταν αφόρητος. Σε άλλη ερώτηση, εάν αυτοί οι πόνοι θα τον έκαναν να ουρλιάζει, ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε με βάση μια ενδεχόμενη κακή ψυχολογία να τους υπέμενε καρτερικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης αν μπορεί να βεβαιώσει πού έγιναν οι κακώσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι ο γιατρός πιστοποιεί το ιατρικό μέρος και όχι τα γεγονότα, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες.

Η επόμενη δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί για το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου.

Βασίλης Μάγγος Βόλος

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