Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα για παράνομη μεταφορά μεταναστών – Ο ένας αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη

Στις συλλήψεις δύο ατόμων, που εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για εγκληματική ομάδα, παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα:

χθες το απόγευμα στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νέας Απολλωνίας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε ο 29χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος τέσσερις αλλοδαποί, στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι ο οδηγός, κατά την σύλληψη του, αντιστάθηκε σθεναρά.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης. κόμβος Σοχού, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 38χρονος, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν δύο αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 δολαρίων σε μέλος κυκλώματος, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αγγλία.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τρία (3) κινητά τηλέφωνα και τα δύο (2) οχήματα μεταφοράς.