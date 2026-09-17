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ΑΑΔΕ: Παράταση στις ηλεκτρονικές πληρωμές των ενοικίων

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THESTIVAL TEAM

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Παράταση μέχρι τον Ιούλιο του 2027 στις ηλεκτρονικές πληρωμές των ενοικίων με απόφαση ΑΑΔΕ.

Μετατίθεται για 1/7/2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με την Α. 1187/2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

ΑΑΔΕ Ενοίκια

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