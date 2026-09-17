Σεφ με 3 αστέρια Michelin μαγειρεύει σήμερα και αύριο σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

Ο σεφ που κατέκτησε τρία αστέρια Michelin στο γερμανικό Restaurant Überfahrt έρχεται σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης για δύο μόνο βραδιές, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Γερμανός σεφ Christian Jürgens μαγειρεύει στο Maestranza (Πτολεμαίων 29Β), δίπλα στον Παύλο Κυριάκη και την ομάδα του εστιατορίου, στην ανοιχτή κουζίνα με τα ξύλα και τις φωτιές.

Ο Jürgens ανέλαβε το Restaurant Überfahrt στη βαυαρική λίμνη Tegernsee τον Ιούλιο του 2008. Μέσα σε περίπου τρεις μήνες το εστιατόριο κέρδισε δύο αστέρια Michelin, ενώ τον Νοέμβριο του 2013 ήρθε το τρίτο — καθιστώντας το Überfahrt το μοναδικό τρίαστερο εστιατόριο σε ολόκληρη τη Βαυαρία. Ο οδηγός Gault & Millau το βαθμολόγησε με 19,5 στα 20. Στην πορεία του, ο ίδιος έχει αναγνωριστεί ως Σεφ της Χρονιάς από τρεις διαφορετικούς θεσμούς: από το περιοδικό Der Feinschmecker (2008), το Diners Club Magazine (2012) και τον οδηγό Gault & Millau (2013).

Όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου, «η συνάντηση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω συγκυρίας. Μέσα στο 2026 ο Οδηγός Michelin επεκτείνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη — μαζί με τη Σαντορίνη — με την πρώτη επιλογή της πόλης να ανακοινώνεται εντός του δεύτερου εξαμήνου. Μέχρι σήμερα κανένα εστιατόριο της πόλης δεν μπορούσε να διεκδικήσει αστέρι, καθώς ο οδηγός απλώς δεν κάλυπτε τη Θεσσαλονίκη».

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνίες: Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

Χώρος: Maestranza — Πτολεμαίων 29Β, Θεσσαλονίκη 546 30

Ώρα: 19:00 – 21:30 και 22:00 – 00:30

Κρατήσεις: 231 055 5150 — περιορισμένες θέσεις

Αναλυτικά: https://www.maestranza.gr/journal/christian-juergens-maestranza

Σχετικά με το Maestranza

Το Maestranza είναι εστιατόριο ξυλόφουρνου και ανοιχτής κουζίνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα μαγειρεύονται σε ξύλα δρυός και ελιάς ή στον πέτρινο ξυλόφουρνο, χωρίς παροχή αερίου. Το εστιατόριο διατηρεί δικό του κάθετο φυτώριο δύο ορόφους πάνω από την κουζίνα, από όπου κόβονται μυρωδικά και microgreens λίγα λεπτά πριν φτάσουν στο πιάτο, καθώς και κελάρι ζυμώσεων. Το προζυμένιο ψωμί ψήνεται καθημερινά από τις 04:30. Βαθμολογία 4,6/5 από περισσότερες από 650 κριτικές στο Google.