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Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 55χρονου διακινητή – Έκρυβε στο πορτ μπαγκάζ δύο αλλοδαπούς

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα από την Τσεχία, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης (ύψος Καβαλλαρίου), ενώ όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου, εκείνος δε συμμορφώθηκε σε αυτά και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Ερυθραίας, στερούμενοι νόμιμων εγγράφων διαμονής στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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