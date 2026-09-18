Γεωργιάδης: Θα ανακοινώσουμε εργαλεία με τα οποία ο πολίτης θα ελέγχει το ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθεί

Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή σχετικά με την παρουσίαση συστήματος ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα ντε τε για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθόσον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατο. Δεν είναι εφικτό τεχνικά», προσέθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μία ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο.

Επίσης, ανέφερε ότι AI agents του συστήματος ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούν να γίνουν καταγγελίες από το υπουργείο Υγείας.

«Οι AI agents θα ψάχνουν σε όλο το διαδίκτυο συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο να βρουν διαφημίσεις που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν βάσει της νομοθεσίας, θα κάνουν flag σε εμάς το υπουργείο Υγείας και εμείς θα κάνουμε τις καταγγελίες και στους Ιατρικούς Συλλόγους και στην ΕΑΔ», εξήγησε.

Ειδικότερα απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αναφερόμενος στον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε ότι ο πολίτης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα του δείχνει την άδεια του γιατρού.

«Η άδεια που έχει δίπλα θα γράφει ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελεί σε αυτό το ιατρείο με αυτή την άδεια, εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση, θα καταλαβαίνεις ότι την κάνει από μόνη της και θα μπορείς να τη ρωτήσεις “Έχετε άδεια για πλασμαφαίρηση; Πώς το κάνετε; Θα μπορεί να πονηρευτεί εν πάση περιπτώσει ο πολίτης», εξήγησε.

«Χρειάζεται κάποια δουλειά από τον πολίτη, δεν αντιλέγω. Δεν είναι μόνο το κράτος, να είναι δίπλα και σε πηγαίνει χεράκι χεράκι. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κράτος, αλλά το κράτος μπορεί να σου παράσχει την αξιόπιστη πληροφορία στον πρώτο χρόνο», προσέθεσε.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το σύστημα θα αφορά όλη την Ελλάδα, ενώ όσον αφορά το πότε θα τεθεί σε λειτουργία ανέφερε πως: «Θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας, το πώς δουλεύει και για να μπορούμε να το θέσουμε σε λειτουργία των πολιτών, θα πρέπει να ψηφιστεί μία τροπολογία για να έχουμε νομοθετική εξουσιοδότηση. Θα χρειαστούμε κάποιες μέρες για να ψηφίσουμε το νόμο δηλαδή».

Όσον αφορά τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έλεγχοι γίνονταν και γίνονται. «Όλη η σχετική συζήτηση έχει προκύψει με τη δήθεν κατάργηση του ΣΕΥΠ. Το ΣΕΥΠ δεν καταργήθηκε. Συγχωνεύτηκε με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας όλα αυτά τα χρόνια κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικά ιατρεία. Ποια είναι η διαφορά; Τόσο η ΕΑΔ όσο και το ΣΕΥΠ παλιότερα, ελέγχουν σε επίπεδο ιατρείου κάτι, μόνο έπειτα από καταγγελία. Είναι πάρα πολλά τα ιδιωτικά ιατρεία για να πηγαίνουν οι ελεγκτές και να χτυπάνε το κουδούνι σ’ ένα ιατρείο».

«Γι’ αυτό ακριβώς πολύ πριν από τον νόμο του 2009 και τη συγχώνευσή του ΣΕΥΠ με την ΕΑΔ ο έλεγχος των πρωτοβάθμιων ιατρείων έχει δοθεί στους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Ο τελευταίος νόμος που έδωσε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους ήταν το 2011 από την κυβέρνηση Παπανδρέου, από το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Πρέπει να επανέλθουμε στον πραγματικό κόσμο. Μηχανισμός κεντρικός που να μπορεί να ελέγχει όλα τα ιδιωτικά ιατρεία δεν δύναται να φτιαχτεί για να μιλάμε και λίγο σοβαρά επιτέλους στη χώρα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.