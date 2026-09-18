Μητσοτάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα- Θα θέσω το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε λίγο μετά τις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή κρίση ενόψει του χειμώνα, αλλά και η πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο περιβάλλον των διεθνών αναταράξεων.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα».

«Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».

Αναφερόμενος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Όπως εξήγησε, «δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη», ενώ σημείωσε ότι «μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων».

«Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις των αγορών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναταραχή που καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές άμυνες.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ιταλία, 4 χωρών του G7».

«Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μ.ο., δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας και ταυτόχρονα έχουμε αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.