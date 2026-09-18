Χατζηβασιλείου: Οξύμωρο να μιλούν για δήθεν ελληνικές απειλές εκείνοι που έχουν casus belli

«Είναι οξύμωρο να μιλούν για δήθεν ελληνικές απειλές εκείνοι που έχουν casus belli», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στη διάρκεια σημερινής τηλεοπτικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερώτημα για την αυξημένη ρητορική της Άγκυρας περί δήθεν ελληνικής απειλής. Επεσήμανε παράλληλα πως «η Ελλάδα δεν φοβάται, αλλά και δεν απειλεί».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρατηρείται από την πλευρά της Άγκυρας αύξηση της ρητορικής έντασης. Επίσης, απέρριψε και τις τουρκικές αναφορές περί δήθεν «αντιτουρκικών συμμαχιών» της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία αντιτουρκική συμμαχία και δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά θωρακίζει την άμυνά της και προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της».

Σε σχετική ερώτηση για το καθεστώς των ελληνικών νησιών, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι αυτό είναι οριστικό και καθορισμένο από τις διεθνείς συνθήκες και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Όπως ανέφερε, οι τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης είναι, κατά την ελληνική θέση, έωλες και δεν ανταποκρίνονται στις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου.

Για τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν σχεδιάζεται με βάση επιθυμίες ή στοχεύσεις τρίτων». Πρόσθεσε δε ότι «μοναδικός μας στόχος είναι το εθνικό συμφέρον, η περιφερειακή σταθερότητα και η ειρήνη».

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε, καταλήγοντας, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έργο ειρήνης και υποδομή που δεν χρειάζεται αδειοδότηση από τρίτους.